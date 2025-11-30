В Самарской области машинист угнал автомобиль сотрудника бассейна, заблудился и уснул

Задержан подозреваемый в угоне автомобиля сотрудника бассейна в Нефтегорске в Самарской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим 74-летний потерпевший сообщил в полицию о краже его автомобиля Lada Kalina. Машину угнали с улицы Мира.

Пенсионер рассказал, что к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил подвезти в Богатовский район. Потерпевший отказался, оставил ключ в замке зажигания, вышел из машины и зашел в здание на несколько минут. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиля нет на месте.

Полиция объявила машину в розыск. Патрульные нашли автомобиль в частном секторе города. На водительском месте спал 28-летний житель Богатовского района, внешность которого совпадала с описанием с предполагаемого угонщика.

Установлено, что подозреваемый работает машинистом на сельхозпредприятии. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный отказался от медицинского освидетельствования, и в отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Выяснилось, что ранее он приехал в Нефтегорск к знакомым и употреблял спиртное. Утром, пытаясь вернуться домой, он угнал автомобиль пенсионера, но вскоре заблудился и уснул.

Автомобиль был возвращен владельцу. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Георгий Портнов