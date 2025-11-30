На заводе по переработке отходов в Сиднее произошел взрыв

На мусороперерабатывающем заводе в Сиднее произошли пожар и мощный взрыв. Двое пожарных получили легкие травмы рук, сообщили в пожарно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс.

Огонь локализовали усилиями более 200 пожарных. Как сообщили в службе, во время взрыва пламя поднялось в небо на высоту до 150 м над зданием, и крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух. В этот момент на десятки пожарных и спасателей обрушились куски бетонных блоков размером с кулак.

На борьбу с огнем направили свыше 50 пожарных расчетов. Ожидается, что пожар будет продолжаться большую часть дня, сообщили в службе. Причины возгорания на данный момент неизвестны.