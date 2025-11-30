Киберлаборатория UserGate открылась на базе УдГУ

В Удмуртском государственном университете (УдГУ) открылась лаборатория профильной подготовки специалистов по информационной безопасности (ИБ) «UserGate». По ежегодной программе будет обучаться около 100 студентов вуза. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Открытие лаборатории состоялось при поддержке Центра цифровых технологий Удмуртии.

«Будущие специалисты по ИБ получат необходимые компетенции для решения сложных задач в сфере практической информационной безопасности»,— говорится в сообщении пресс-службы УдГУ.

Первыми участниками киберлаборатории уже оказались студенты университета. В будущем они будут проходить специальный экзамен на получение статуса «Сертифицированный пользователь UserGate».