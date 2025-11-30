В Перми установят требования к архитектурному облику зданий вдоль Камы

В Правила землепользования и застройки внесены изменения, в части установления требований к архитектурно-градостроительному облику территорий вдоль реки Камы. Такое решение было принято на комиссии ПЗЗ в ноябре. «На сегодняшний день активно развивается речной транспорт, поэтому устанавливаются требования к архитектурно -градостроительному облику в отношении территории по границе прибрежной полосы, чтобы и с Камы вид на город был гармоничным и в едином визуальном стиле», - пояснили «Ъ-Прикамье» в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.

Напомним, ранее в Перми были также установлены требования к внешнему виду зданий, расположенных в границах «гостевого маршрута». «Гостевой маршрут» – это территория, включающая улицы и примыкающие к ним территории, формирующая городской маршрут следования гостей города. Маршрут пролегает по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Пермь-2, затем – по улице Петропавловской до улицы Куйбышева. Новые правила регламентируют размещение вывесок в границах «Гостевого маршрута» в соответствии с колерным паспортом. Вывески, находящиеся в границах «Гостевого маршрута», должны быть приведены в соответствие с требованиями до 1 сентября 2026 года.