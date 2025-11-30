На оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в Приволжском и Советском районах Казани в следующем году выделили 867,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На вывоз мусора в двух районах Казани в 2026 году выделили 867,5 млн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На вывоз мусора в двух районах Казани в 2026 году выделили 867,5 млн рублей

Подрядчику предстоит обеспечить вывоз и транспортировку твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных и раздельно накопленных, с контейнерных площадок на специализированные объекты обработки и размещения.

Услуги должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ООО «УК „ПЖКХ“».

Влас Северин