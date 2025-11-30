Четыре человека погибли при стрельбе в банкетном зале в Калифорнии

При стрельбе в банкетном зале в городе Стоктон погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Среди жертв есть как дети, так и взрослые, заявила журналистам Хизер Брент, представитель отдела по связям с общественностью офиса шерифа округа Сан-Хоакин. По ее словам, стрельба в Стоктоне началась, когда люди стали собираться на семейное торжество в банкетном зале.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на детском дне рождении. «Сегодня вечером у меня на сердце так тяжело, что это трудно выразить словами… Вечеринка по случаю дня рождения никогда не должна быть местом, где семьи опасаются за свою жизнь»,— написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предварительное расследование показало, что стрельба могла быть преднамеренной, заявила Хизер Брент. На месте происшествия работают подразделения офиса шерифа, которые рекомендовали жителям города избегать района.