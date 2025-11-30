Глава СКР заинтересовался делом о выселении из профилактория в Дубровке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Дубровка в Челябинской области, которых выселяют из единственного жилья в здании бывшего профилактория без предоставления альтернативы. Дело возбуждено повторно, сообщает Информационный центр СКР.

В 2000 году несколько семей, чьи дома были уничтожены в результате пожара, предоставили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, при этом необходимые документы в установленном порядке не оформили. «Поскольку до настоящего времени строение числится как нежилое, в суд поступил иск о принудительном выселении жильцов. В связи с этим граждане, среди которых пенсионеры и инвалиды, опасаются лишиться единственного жилья»,— говорится в сообщении.

Региональное управление СК РФ возбуждало по этому факту уголовное дело, но постановление отменил районный прокурор. Это решение обжалуется следственными органами СК России первому заместителю прокурора области Дмитрию Денишу.

В СУ СК России по Челябинской области повторно возбуждено уголовное дело. Исполняющий обязанности руководителя регионального управления Константин Правосудов доложит Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СКР.