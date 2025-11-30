Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завершается проектирование пятой очереди самарской набережной

Подрядчик заканчивает проектирование пятой очереди самарской набережной. Об этом сообщил СМИ министр строительства региона Александр Фомин.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Надеюсь, что в ближайшее время мы получим окончательные наработки по проекту, пройдем экспертизу и будем реализовывать дальше. Это дорогостоящий объект, который требует подхода»,— сказал чиновник.

Проект пятой очереди самарской набережной входит в стратегию развития города до 2036 года. В числе прочего он предусматривает благоустройство, создание пешеходных дорожек, спусков к воде, а также подъемов к ГРЭС и Жигулевскому пивзаводу.

Георгий Портнов