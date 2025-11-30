Завершается проектирование пятой очереди самарской набережной

Подрядчик заканчивает проектирование пятой очереди самарской набережной. Об этом сообщил СМИ министр строительства региона Александр Фомин.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы получим окончательные наработки по проекту, пройдем экспертизу и будем реализовывать дальше. Это дорогостоящий объект, который требует подхода»,— сказал чиновник.

Проект пятой очереди самарской набережной входит в стратегию развития города до 2036 года. В числе прочего он предусматривает благоустройство, создание пешеходных дорожек, спусков к воде, а также подъемов к ГРЭС и Жигулевскому пивзаводу.

Георгий Портнов