На территории Славянского НПЗ из-за БПЛА повреждена газовая труба

Из-за налета БПЛА на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) повреждена газовая труба. Возгорания не возникло. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В садоводческом товариществе в Славянске-на-Кубани серьезно пострадал частный дом из-за падения обломков беспилотника. Кроме того, в многоквартирном доме фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах.

Пострадавших нет. По каждому адресу на месте работают оперативные службы, сообщили в оперативном штабе.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 33 беспилотника над регионами России. Семь из них сбили над Краснодарским краем.