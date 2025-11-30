На благоустройство зоны между Йошкар-Олой и Медведево направили 400,6 млн рублей

На строительство второго этапа рекреационной зоны между Йошкар-Олой и поселком Медведево в Марий Эл выделили 400,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по благоустройству и строительству инфраструктуры на улице Чернякова. В перечень работ входят: снос зеленых насаждений и демонтаж старых конструкций, перенос существующих инженерных сетей (электроснабжения, газоснабжения, водопровода и канализации), вертикальная планировка территории, устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и съездов, укладка брусчатого и прорезиненного покрытия, озеленение и установка малых архитектурных форм.

Также в рамках проекта будет обустроено наружное освещение, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, смонтированы пешеходные ограждения, светофорный объект на пересечении с улицей Медведево, сети видеонаблюдения и Wi-Fi, ливневая канализация и системы захоронения твердых коммунальных отходов.

Работы должны быть выполнены в течение 2025–2026 годов и завершены до 31 октября 2026 года.

Влас Северин