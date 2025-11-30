В аэропорту Самары введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Саратова. Аэропорт в Геленджике готов к обслуживанию рейсов с 8:30 мск, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В краснодарском аэропорту все еще действуют дополнительные временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Согласно действующим правилам, он принимает регулярные рейсы только в период с 09:00 до 19:00 мск.

За ночь над регионами России сбили 33 беспилотника. Из них 16 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.