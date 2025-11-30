В Ростовской области без отопления остались 128 домов из-за БПЛА

В городе Гуково из-за налета беспилотников повреждена котельная, без отопления остались 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавших при ночном налете БПЛА в Ростовской области нет, сообщил губернатор. «Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена. После обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

На одном из предприятий в Новошахтинске произошел пожар площадью 50 кв. м. Его оперативно потушили, написал губернатор.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над Ростовской областью. Всего над регионами России сбили 33 БПЛА.