Константин Кощеев рекомендован на пост главы Новосибирского арбитражного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Константина Кощеева на должность председателя арбитражного суда Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте ВККС. Константин Кощеев был единственным кандидатом на этот пост.

Константин Кощеев родился в 1971 году в Новосибирске. Он — выпускник юридического факультета Томского государственного университета. В 1998 году президент РФ назначил юриста на должность судьи Центрального райсуда Новосибирска. Спустя десять лет Константин Кощеев возглавил этот суд. С апреля 2018 года он занимает пост председателя арбитражного суда Кемеровской области.

Сейчас Новосибирский арбитражный суд возглавляет Елена Козлова, которая подала заявление о сложении полномочий с 19 февраля 2026 года.

