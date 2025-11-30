«Сибирь» на домашнем льду уступила «Автомобилисту» в матче КХЛ

Хоккеисты новосибирской «Сибири» уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга в матче КХЛ. Встреча, которая проходила на «Сибирь Арене» и собрала свыше 11,2 тыс. зрителей, завершилась со счетом 2:4.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Александр Шаров, Егор Черников и Максим Денежкин, оформивший дубль. У хозяев голы на счету Антона Косолапова и Ильи Федотова.

ХК «Сибирь» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ. В 31 матче новосибирская команда проиграла 22 раза.

Илья Николаев