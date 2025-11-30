Ким Чен Ын заявил о «новой важной миссии» северокорейской армии

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи получат новые стратегические средства. По его словам, перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия».

«Говоря, что ВВС Республики Корея получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, он подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС»,— написано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

О поставке новых стратегических средств Ким Чен Ын сообщил на мероприятии, посвященном 80-летию ВВС. Лидер КНДР добавил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи «стали играть роль в ядерном сдерживании», а также «должны решительно противостоять всем видам шпионажа и возможным военным провокациям со стороны врага».