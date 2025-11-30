В Пермь зашел новый автомобильный бренд Tenet

Этой осенью в Перми открылись салоны по продаже нового автобренда Tenet — машины выпускает российский «АГР Холдинг» в партнерстве с китайской государственной компанией Defetoo. По данным дистрибьютора Tenet ООО «Тенет Рус», в Перми официальные центры бренда запустили четыре дилера: группа «Экскурс» на проспекте Парковом, 64, «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов, 328/1, «Демидыч» — на ул. Спешилова, 61, «Форвард-Авто» — на шоссе Космонавтов, 105/3.

На сайтах и в сообществах ряда перечисленных дилеров в соцсетях отмечается, что центры Tenet начали работу в сентябре.

Как сообщает auto.rambler.ru, Tenet — аббревиатура, произошедшая от сокращения фразы Take Every New Experience Together («Вместе к новым свершениям»). Производство машин под этой маркой стартовало летом на заводе «АГР Холдинг» — бывшем сборочном предприятии концерна Vokswagen AG в Калужской области. Автомобили Tenet внешне похожи на китайские Chery. Это связано с тем, что партнером нового собственника предприятия стала Chery Automobile. Последняя через механизм локализации в России решила вывести на наш рынок несколько своих кроссоверов линейки Tiggo под брендом Tenet. Однако напрямую китайская компания не ведет бизнес с «АГР Холдинг», с отечественной организацией взаимодействует технологический партнер — компания Defetoo.

«АвтоБизнесРевю» в конце ноября со ссылкой на пресс-службу компании отмечало, что калужский завод «АГР Холдинг» произвел 30-тысячный автомобиль Tenet. В настоящий момент на предприятии выпускаются три кроссовера — Т4, Т7 и Т8.