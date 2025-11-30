«Локомотив» в трех партиях одолел «Оренбуржье» в матче волейбольной Суперлиги

Волейбольный «Локомотив» одержал победу над командой из Оренбурга в домашнем матче мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

В пресс-службе «Локомотива» рассказали, что самым результативным игроком стал диагональный Илья Казаченков, набравший 17 очков. 14 очков у доигровщика Омара Курбанова, 8 — у блокирующего Дмитрия Лызика, 6 — у блокирующего Михаила Вишнякова (из них 3 эйса).

Следующую встречу подопечные Пламена Константинова, занимающие первое место в турнирной таблице, проведут на выезде. 5 декабря они встретятся с «Горьким» в Нижнем Новгороде. На домашнюю арену новосибирцы вернутся 10 декабря. Их соперником в заключительном домашнем матче 2025 года станет «Факел Ямал».

Илья Николаев