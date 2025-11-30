Дело о хищении средств нацпроекта «Жилье и городская среда» рассмотрят в Туве

Суд Кызыла (Тува) рассмотрит уголовное дело о хищении 1,2 млн руб. при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По информации ведомства, в качестве обвиняемой по делу проходит гендиректор коммерческой фирмы. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование установило, что в период с августа 2021 года по апрель 2022-го предпринимательница похитила 1,2 млн руб. бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на реконструкцию водозабора в городе Шагонар. Она предоставила в ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» липовые акты о приемке выполненных работ.

На имущество обвиняемой стоимостью свыше 1,3 млн руб. наложен обеспечительный арест. Прокуратура предъявила ей иск о взыскании суммы причиненного ущерба.

Илья Николаев