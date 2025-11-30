Kan: украинский Ан-124 вывез американскую военную технику из Израиля

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики Oshkosh и другое оборудование, сообщает израильская вещательная корпорация Kan.

Как уточняет Kan, 28 ноября украинский Ан-124 прилетел из ОАЭ в израильский аэропорт Бен-Гурион, где в самолет погрузили военную технику. После этого самолет вернулся в ОАЭ, совершив короткую посадку в Грузии.

В предыдущий раз украинский Ан-124 прилетал в аэропорт Бен-Гурион в начале октября.