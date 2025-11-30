Минцифры получит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи

Правительство России направит Минцифры 16,7 млрд руб. на проектирование и изготовление четырех спутников связи и вещания. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как указано в документе, Минцифры должно получить бюджетные ассигнования до конца 2025 года. Дополнительное финансирование предназначено для «создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения».

В мае Михаил Мишустин говорил, что спутниковый интернет должен стать общедоступным в России уже через два года. Для этого, по его словам, необходимо развивать орбитальную группировку. Он также уточнял, что на эти цели правительство уже выделило более 100 млрд руб.