В возрасте 91 года умерла журналистка издания «Вокруг света» Лидия Чешкова, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Лидия Александровна была представителем классической школы журналистики. Той, что сегодня находится на грани вымирания. Той, где ювелирная огранка русского языка украшает богатство внутреннего восприятия и широту кругозора»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Позднее о смерти госпожи Чешковой сообщил Союз журналистов России. Там уточнили, что прощание с журналисткой состоится 2 декабря в 11:30 в храме иконы Божией Матери на улице Поликарпова в Москве.