Движение по Пулковскому шоссе ограничат из-за строительства развязки на «М-11»

На юге Петербурга начали действовать дорожные ограничения при движении транспорта по Пулковскому шоссе в районе аэропорта. Они вводятся на 681-м км из-за строительства транспортной развязки с трассой М-11 «Нева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга, первые перекрытия осуществлялись в ночь на 30 ноября. В дальнейшем приостанавливать движение в этой локации предполагается с 00:00 до 03:30 1 декабря и с 00:00 по 05:15 2 и 3 декабря. Перекрытия будут действовать в обе стороны в указанные сроки в течение 30 минут.

В ГАТИ уточнили, что работы по строительству новой дорожной развязки продлятся до второй половины декабря 2026 года. Движение по Пулковскому шоссе будет ограничено после поворота в аэропорт в крайних левых полосах в обе стороны.

Андрей Цедрик