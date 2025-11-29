Ярославское правительство планирует увеличить вложения в развитие экономики

В Ярославской области в ближайшие три года увеличатся вложения в поддержку промышленности и инвестиционной деятельности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Проект бюджета на предстоящие годы предусматривает беспрецедентное финансирование экономического блока — это наш стратегический курс на создание максимально комфортных условий для бизнеса. Промышленность была и остается основой экономики Ярославской области»,— прокомментировал господин Евраев.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что ключевой приоритет — развитие промышленной инфраструктуры. В ближайшие три года значительные инвестиции направят на модернизацию индустриальных парков «Новоселки» и «Тутаев». Это позволит открыть новые производства и создаст тысячи рабочих мест.

Для поддержки предприятий предусмотрено значительное финансирование, включая льготные займы через Фонд регионального развития. Продолжится сотрудничество с федеральным Фондом развития промышленности, что позволит местным предприятиям получать выгодные займы.

Средства будут выделены на развитие Ярославской области как туристического, культурного и инновационного центра. Продолжится поддержка приоритетных инвестиционных проектов с объемом инвестиций в миллиарды рублей. Льготы по-прежнему будут предоставляться на территориях опережающего развития.

Ежегодное финансирование выделяется на реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Фонд поддержки МСП Ярославской области предоставляет предпринимателям льготные займы и поручительства. Помощь предприятиям будет продолжена в рамках федерального проекта «Производительность труда».