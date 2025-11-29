На Ставрополье спрос на ювелирные украшения и бижутерию сократился на 5%

В Ставропольском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 7%, до 9,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты предоставили данные на основе анализа сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж.

По словам руководителя ювелирного дома Eirine Ирины Шамиловой, в 2025 году стоимость драгоценных металлов стремительно росла. Так, цена золота превысила $4 тыс. за тройскую унцию. Эксперт считает, что если такая динамика сохранится, то за год стоимость золота может вырасти до $5-5,2 тыс. Небольшим компаниям сдерживать цену реализации будет сложно, и они продолжат терять клиентов. В этом случае, с рынка могут уйти до 15% производителей ювелирных украшений, допускает Ирина Шамилова.

«На фоне ценовых колебаний может вырасти доля серебряных украшений на рынке, так как, несмотря на повышение стоимости и этого металла, его маржинальность остается довольно высокой»,— добавляет эксперт.

Маргарита Синкевич