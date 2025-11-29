В Ростове Великом началось создание маршрута «Медвежья тропа»

В Ростове Великом Ярославской области на тротуарах начали появляться стилизованные отпечатки медвежьих лап в рамках нового пешеходного туристического маршрута. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Протяженность «Медвежьей тропы» составит 1 км, она объединит главные достопримечательности города в одном маршруте. Параллельно специалисты разрабатывают карты, информационные стенды и мобильное приложение для эксплуатации маршрута.

Первая «Медвежья тропа» появилась в 2023 году в Ярославле. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев подписал постановление, которым проект был распространен еще на семь городов региона: Рыбинск, Переславль-Залесский, Углич, Ростов Великий, Тутаев, Гаврилов-Ям, Мышкин. В этих городах проект должен быть реализован не позднее декабря 2026 года.

Алла Чижова