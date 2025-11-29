Польша запросила у ЕК военный кредит на €43,7 млрд по программе SAFE

Минобороны Польши направило в Еврокомиссию (ЕК) заявку на получение военных кредитов на сумму €43,7 млрд. Об этом сообщил замглавы польского министерства Цезарий Томчик в соцсети X. Займ будет выдан по программе милитаризации Европы Security Action for Europe (SAFE).

По словам господина Томчика, выделенные деньги планируется использовать для укрепления восточных границ страны по программе «Восточный страж», закупки беспилотников, усиления противовоздушной обороны, развития возможностей для дальних ударов, а также на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Общий бюджет программы SAFE составляет €150 млрд. Польша рассчитывает получить почти треть этих средств, что делает ее крупнейшим получателем финансирования. Остальные деньги будут распределены между 18 странами Евросоюза.

Совет ЕС утвердил создание программы SAFE как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На саммите НАТО в Гааге в июне было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034-му.