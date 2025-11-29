30 ноября в Татарстане ожидаются туман, гололедица и +5 градусов

В воскресенье, 30 ноября, на территории Татарстана осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман, а на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 1 до +3 градусов, днем прогреется до показателей от +1 до +5 градусов.

В Казани существенных осадков не ожидается, температура ночью составит от +1 до +3 градусов. Днем в городе максимальная температура достигнет от +3 до +5 градусов.

Влас Северин