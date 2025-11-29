На содержание уличного освещения в Чебоксарах выделили 81 млн рублей
На выполнение работ по текущему содержанию объектов освещения в Чебоксарах выделили 81 млн руб. Соответствующий муниципальный контракт опубликован на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит обеспечить содержание и эксплуатацию систем наружного освещения города, включая обслуживание светильников, опор и электросетей.
Работы должны выполняться с 1 января по 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Источником финансирования являются средства бюджета города.