На выполнение работ по текущему содержанию объектов освещения в Чебоксарах выделили 81 млн руб. Соответствующий муниципальный контракт опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На содержание уличного освещения в Чебоксарах выделили 81 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На содержание уличного освещения в Чебоксарах выделили 81 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обеспечить содержание и эксплуатацию систем наружного освещения города, включая обслуживание светильников, опор и электросетей.

Работы должны выполняться с 1 января по 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Источником финансирования являются средства бюджета города.

Влас Северин