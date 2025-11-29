«Молот» проиграл соседу по турнирной таблице

В втором матче домашней серии игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» в овертайме проиграл воскресенскому «Химику». Основное время встречи закончилось вничью 2:2. Голы в пермской команде забили Дмитрий Аржанов и Максим Кицын. В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась гостям, которые сумели поразить ворота Егора Горшкова.

До этого поединка обе команды имели одинаковое количество набранных очков. Теперь же «Химик» обошел «Молот» в турнирной таблице.