В Белгородской области ищут сбежавшего военнослужащего ВС РФ

Военное следствие в Белгородской области распространило ориентировку на сбежавшего военнослужащего и его фотографию. В розыск объявлен Сергей Якушев, родившийся 15 июня 1994 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Военное следствие Фото: Военное следствие

Солдат среднего телосложения, коротко стриженый, может быть одет в военную форму. Отмечается, что разыскиваемый «может быть опасен». В случае обнаружения белгородцев просят немедленно сообщить по телефонам 112 или 02, 102 (с мобильного).

Не уточняется, в каком населенном пункте Белгородской области разыскивается сбежавший военнослужащий, а так же нет какой-либо официальной информации о преступлении, которое ему вменяет следствие.

Сергей Калашников