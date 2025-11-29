Стратостат США поднят над Карибским морем после слов Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

Над Карибским морем в районе побережья Пуэрто-Рико подняли зарегистрированный в США стратостат для мониторинга окружающего воздушного пространства.

«Стратостат работает на высоте около 18-20 км и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль»,— сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Сан-Хуан». По словам собеседника агентства, диспетчеры заранее проинформировали о запуске стратостата всех пользователей воздушного пространства в районе.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источник, что военные самолеты США практически беспрерывно патрулируют небо вблизи Венесуэлы.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. Накануне господин Трамп сообщил, что Вашингтон планирует расширить борьбу с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и заниматься этим не только на воде, но и на суше.

Соединенные Штаты с сентября наносят удары по судам Венесуэлы в Карибском море для борьбы с перевозкой наркотиков. В середине ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. Сегодня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет отдал приказ убивать всех находящихся на катерах в Карибском море в рамках операции против наркокартелей.