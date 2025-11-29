Министерство культуры России подписало соглашение о сотрудничестве с аналогичными ведомствами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также администрациями Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

Церемония подписания состоялась на базе Краснодонского музея «Молодая гвардия» в ЛНР. В мероприятии участвовали министры культуры всех четырех регионов: Роман Олексин (ЛНР), Михаил Желтяков (ДНР), Артем Лагойский (Херсонская область) и Светлана Назина (Запорожская область).

Госпожа Любимова отметила, что данное соглашение открывает новый этап культурной интеграции между историческими территориями. Объединение усилий позволит ведомствам эффективнее сохранять и развивать богатое культурное наследие, а также осуществлять масштабные инициативы, направленные на укрепление единства многонациональных сообществ.

Артем Лагойский, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество в области культуры и искусства станет мощным фактором развития регионов и укрепления единства и сплоченности народа Донбасса и Новороссии. Подписанный договор создаст основу для плодотворного взаимодействия, реализации совместных выставок, фестивалей, гастролей, поддержки молодых талантов и сохранения историко-культурного наследия.