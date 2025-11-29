В округах Ярославской области ремонтируют фасады домов

В Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева ремонтируют фасады зданий. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В регионе проверили более 4 тыс. объектов, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Среди них выбрали наиболее нуждающиеся в ремонте. Из них треть уже покрасили. По словам господина Евраева, лидерами по этой работе стали Ярославль, Рыбинск, Любимский, Рыбинский, Даниловский, Первомайский и Переславль-Залесский округа.

«Поставил задачу до второй половины 2026 года привести в порядок остальные здания, которые требуют обновления. Параллельно успешно развивается программа выплат за покраску фасадов частным собственникам. Она показала свою востребованность»,— пояснил губернатор.

Так, жителям региона выплатили уже более 1,7 млн руб. в качестве компенсации за покраску домов, заборов и построек, расположенных вдоль дорог. В текущем году размер компенсации составлял сначала 15 тыс. руб., затем 25 тыс. руб. В июне 2025 года губернатор сообщил, что на эти цели в 2025 году предусмотрено 15 млн руб. по госпрограмме «Формирование современной городской среды».

В следующем году за покраску одноэтажного дома будут компенсировать 25 тыс. руб., двухэтажного — 45 тыс. руб., трехэтажного и выше — 60 тыс. руб. Инициатор программы — Михаил Евраев.

«Такой комплексный подход позволяет системно улучшать внешний облик наших городов и сел и делать Ярославскую область еще более красивой и ухоженной»,— подчеркнул господин Евраев.

Алла Чижова