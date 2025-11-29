Беспилотные такси внедряются в трафик

В Абу-Даби появились полностью беспилотные такси. Первым агрегатором, который обеспечил работу машин без водителя на Ближнем Востоке, стал Uber. Совместно с американским разработчиком WeRide компания теперь предлагает пользователям приложения на острове Яс выбрать беспилотную поездку. В салоне нет никого, кроме пассажира, даже контролирующего работу системы оператора. Сейчас машины на автопилоте в коммерческом режиме работают в пяти городах США — Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Остине, Атланте и Финиксе. Также такую поездку можно заказать в пяти городах КНР — Шанхае, Ухане, Шэньчжэне, Сучжоу и Гуанчжоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Однако подход к перевозкам в этих странах значительно отличается, отмечает руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов: «Если говорить про Соединенные Штаты, то там поездка в роботизированном такси без водителя позиционируется как премиальная. И стоимость ее больше, чем если бы вы поехали в классическом такси с живым человеком за рулем. Но, тем не менее, спрос на услуги роботизированных такси постоянно растет. В Китае обратная ситуация: поездки на беспилотном такси стоят в три-четыре раза дешевле, чем на обычном. Таким образом, спрос на поездки без водителя определяется фактором низкой цены. Если в США это бизнес-класс, то в Китае — самый настоящий суперэконом. Две модели бизнеса показывают свою эффективность. В перспективе поездка в беспилотном такси эконом-класса будет существенно дешевле, нежели поездки в классическом варианте».

В Китае за рулем автономных машин часто можно встретить плюшевых медведей. В Москве же запуск беспилотного такси премьер-министр России Михаил Мишустин обещал уже в 2026 году. Он уточнил, что в салоне все-таки будет находиться водитель-испытатель, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации. Роботакси от «Яндекса» в тестовом режиме уже курсирует в Иннополисе и «Сириусе». В следующем году в рейсы по дорогам столицы обещают выпустить около 150 машин. Для полноценного запуска проекта законодательство потребует слишком много изменений, подчеркивает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «В России не до конца подготовлена законодательная база, беспилотное такси у нас работает в экспериментальном правовом режиме, как и в других странах. Например, в Женевской автомобильной конвенции, которую РФ подписала, сказано, что за рулем должен быть водитель. Никаких других вариантов нет.

На уровне профильных комиссий уже не первый год идут обсуждения беспилотного транспортного средства. Россию из этой комиссии не исключили. Наши представители там работают, в том числе от российского МВД. И найти компромисс довольно сложно, потому что во всех странах все по-разному. Я ездил на такси "Яндекса" в московском районе Ясенево три года назад. Уже тогда машины научились довольно неплохо ездить, хотя делали все гораздо медленнее, чем водитель со средним опытом. И было понятно, что в таком случае из-за беспилотных такси будут возникать заторы.

Нужна компонентная, элементная база. Многое оборудование, которое требуется для работы таких машин, мы изготавливаем сами. В частности, у "Яндекса" есть свое небольшое. Но некоторые компоненты все-таки приходится закупать. И такие машины, и пассажиры будут застрахованы, но все равно остается масса вопросов: как оформлять ДТП, кто будет возмещать ущерб, особенно если в аварию попадут несколько машин, или будут жертвы? Но экспериментальные беспилотные такси практически не задействованы в ДТП. То есть ездят они аккуратно».

В мировом Индексе готовности к развитию автономного транспорта 2024 года среди европейских городов одним из лидеров в области развития умных городов назвали Барселону. Там внедрили сеть датчиков и устройств интернета вещей, которые собирают данные в режиме реального времени о транспортном потоке, наличии парковок и качестве воздуха. Беспилотные автомобили используют эти данные для оптимизации маршрутов и снижения загруженности дорог.

Но главным условием для успешного внедрения беспилотных авто эксперты называют наличие сети 5G, которые и обеспечивают связь в режиме реального времени между транспортными средствами, инфраструктурой и центрами управления. Государствами, которые лидируют в этом направлении, назвали Южную Корею и Китай.

Юлия Савина