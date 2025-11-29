Депутат Боярский сообщил о блокировке фотохостинга с детской порнографией

Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, на котором распространялись материалы с детской порнографией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.

На «вопиющий» случай распространения детской порнографии недавно обратили внимание СМИ, написал господин Боярский. По его словам, заблокированный РКН фотохостинг ежемесячно посещают 11,5 млн пользователей, из них 1,6 млн россиян.

Раньше фотохостинг неоднократно попадал в поле зрения регулятора, но на этот раз было принято решение о его полной блокировке, отметил депутат. Он также поблагодарил СМИ за бдительность, а Роскомнадзор — за оперативную реакцию.