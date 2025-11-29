Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Беглов 9 декабря ответит на вопросы петербуржцев во время прямой линии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответит на вопросы жителей города. Прямая линия пройдет в 20:00 9 декабря.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Северной столицы анонсировал эфир в личном Telegram-канале. Желающим предложили направить обращения на странице господина Беглова в соцсети «ВКонтакте» или по номеру 246-79-49.

Александр Беглов уточнил, что во время прямой линии уделит внимание стратегической программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Губернатор расскажет о планах развития города в ближайшие годы.

Татьяна Титаева

