Беглов 9 декабря ответит на вопросы петербуржцев во время прямой линии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответит на вопросы жителей города. Прямая линия пройдет в 20:00 9 декабря.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Глава Северной столицы анонсировал эфир в личном Telegram-канале. Желающим предложили направить обращения на странице господина Беглова в соцсети «ВКонтакте» или по номеру 246-79-49.
Александр Беглов уточнил, что во время прямой линии уделит внимание стратегической программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Губернатор расскажет о планах развития города в ближайшие годы.