Большунова дисквалифицировали с этапа Кубка России за нападение на соперника

Представителя Татарстана и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дисквалифицировали с первого этапа Кубка России по лыжным гонкам за нападение на соперника, сообщает РИА «Новости».

Лыжник Александр Большунов на финише гонки на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Лыжник Александр Большунов на финише гонки на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Инцидент произошел после полуфинального забега, в котором Большунов занял последнее место. На последнем повороте Александр Большунов потерял равновесие и задел лыжей Александра Бакурова. После финиша он толкнул Бакурова в спину, что привело к падению последнего вместе с бортиком трассы.

Александр Бакуров покинул трассу, хромая и держась за ногу. Решение о дисквалификации было принято сразу после инцидента.

Влас Северин