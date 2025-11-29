Большунова дисквалифицировали с этапа Кубка России за нападение на соперника
Представителя Татарстана и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дисквалифицировали с первого этапа Кубка России по лыжным гонкам за нападение на соперника, сообщает РИА «Новости».
Лыжник Александр Большунов на финише гонки на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ
Инцидент произошел после полуфинального забега, в котором Большунов занял последнее место. На последнем повороте Александр Большунов потерял равновесие и задел лыжей Александра Бакурова. После финиша он толкнул Бакурова в спину, что привело к падению последнего вместе с бортиком трассы.
Александр Бакуров покинул трассу, хромая и держась за ногу. Решение о дисквалификации было принято сразу после инцидента.