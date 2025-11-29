В Роспотребнадзоре оценили риски возникновения пандемии из-за птичьего гриппа

Нет оснований полагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать более опасную, чем COVID-19, пандемию. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

При этом Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков, сообщили в ведомстве.

В России у птиц выявляют только вирус гриппа H5N1, который принадлежит широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b. Вирус гриппа H5N5, который относится к той же кладе, выявили в США, Канаде и некоторых странах Европы, преимущественно у диких птиц. Однако риск межвидового перехода для этого варианта сохраняется, уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно наблюдают за здоровьем людей, которые работают с птицами. Ведомство держит ситуацию на контроле, следует из публикации.