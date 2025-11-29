Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обновил рекорд российского футбола, забив 245-й гол

Гол, который забил форвард тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба в ворота нижегородского «Пари НН» на матче с в субботу, 29 ноября, стал 245-м в карьере игрока. Тем самым нападающий обновил рекорд российского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Артем Дзюба играет за «Акрон» с 12 сентября 2024 года. За это время он забил 15 голов, из них пять — в сезоне 2025/2026 в 15 матчах Премьер-лиги.

До Артема Дзюбы список лучших бомбардиров в истории российского футбола с 2013 по 2025 год возглавлял Александр Кержаков. На его счету — 233 гола.

В СССР рекордсменом по забитым голам был Олег Блохин. За свою карьеру он забил более 300 мячей в ворота соперника (включая 211 — за киевское «Динамо», 9 — за Vorwrts Steyr, 5 — за «Арис» из Лимасола, 42 — за Сборную СССР и 9 — за Олимпийскую сборную СССР).

Абсолютным рекордсменом по забитым голам во всех турнирах в истории мирового футбола является португалец Криштиану Роналду. Он забил 954 официальных гола.

Георгий Портнов