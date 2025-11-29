СПЖ: митрополита канонической УПЦ Феодосия могли отравить тяжелыми металлами

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), находящийся на Украине под следствием по делу о госизмене, был госпитализирован в критическом состоянии. Возможная причина — отравление тяжелыми металлами, сообщила пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ).

По информации СПЖ, первые признаки недомогания у митрополита появились примерно месяц назад. Они не были связаны с хроническими болезнями Феодосия, включая гипертонию и сердечные заболевания. Симптомы включали частые повышения температуры и резкие перепады артериального давления — от очень высоких до критически низких показателей. Из-за этого митрополиту пришлось отменить или перенести несколько богослужений и других мероприятий.

На этой неделе состояние Феодосия резко ухудшилось. Медицинские анализы выявили превышение некоторых показателей в 10–15 раз по сравнению с нормой. Его срочно госпитализировали. Врачи проводят широкое исследование на выявление отравляющих веществ. Его результаты будут готовы примерно через месяц.

В СПЖ отметили, что у митрополита продолжается сильная интоксикация. Состояние Феодосия пока относительно стабильное, но тяжелое, и он остается в больнице.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста. Феодосия обвиняют в разжигании религиозной ненависти. В июне 2024-го суд назначил ему круглосуточный домашний арест на 60 дней. В конце октября СПЖ сообщал, что меру пресечения продлили на два месяца.