На Камчатке задержали рейс в Москву из-за сообщения о взрывном устройстве

Рейс «Аэрофлота» из Петропавловска-Камчатского в Москву задерживается из-за сообщения одного из пассажиров о том, что на борту могут находиться взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь сегодня в 17:40 по местному времени (8:40 мск), однако рейс перенесли на 30 ноября. Отправления ожидают 242 пассажира.

После сообщения о предполагаемом взрывном устройстве пассажиров рейса эвакуировали. Сотрудники провели дополнительный осмотр самолета, пассажиров и багажа, однако не обнаружили взрывчатых веществ.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили ТАСС, что один из пассажиров рейса повел себя неадекватно. После этого командир самолета сообщил о деструктивном поведении в наземные службы аэропорта.