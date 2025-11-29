Семьи погибших военных получили госнаграды в Предгорном округе

В Предгорном округе семьям трех военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали государственные награды, которыми бойцы были удостоены посмертно за героизм и самоотверженность. Об этом сообщили в администрации округа.

Торжественная церемония состоялась в здании районного военкомата. В мероприятии участвовали глава Предгорного округа Николай Бондаренко, военный комиссар полковник Виталий Султанов и представитель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

По указу президента России за мужество и отвагу при исполнении воинского долга посмертно награждены: рядовой Михаил Иванов — орденом Мужества, ефрейтор Иван Сафрасов — медалью «За отвагу», рядовой Владислав Шумилов — медалью Жукова.

«С чувством глубокой скорби мы отдаем дань памяти нашим землякам, отдавшим свои жизни за мир и безопасность нашей страны. Их подвиг будет жить в наших сердцах вечно», — сказал Николай Бондаренко.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещав поддержать их семьи и оказать необходимую помощь.

Тат Гаспарян