Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения стаи бродячих собак на 9-летнюю девочку в Зеленодольском районе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК РФ.

Бастрыкину доложат о нападении бродячих собак на ребенка в Татарстане

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пострадавшая с полученными травмами была госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан уже возбуждено уголовное дело.

Исполнение поручения главы ведомства взято на контроль в центральном аппарате СК России. Доклад поручено представить руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому.

