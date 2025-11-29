Бастрыкину доложат о нападении бродячих собак на ребенка в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения стаи бродячих собак на 9-летнюю девочку в Зеленодольском районе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК РФ.
Бастрыкину доложат о нападении бродячих собак на ребенка в Татарстане
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Пострадавшая с полученными травмами была госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан уже возбуждено уголовное дело.
Исполнение поручения главы ведомства взято на контроль в центральном аппарате СК России. Доклад поручено представить руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому.