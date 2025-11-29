Bild: в протестах против съезда АдГ в Гиссене пострадали около 10 человек

Во время протестов в немецком Гиссене против съезда новой молодежной организации ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пострадали около 10 человек. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источник в местной больнице.

По словам источника, пострадавшие получили легкие травмы и сами пришли в больницу. Там медики оказали им помощь, после чего те продолжили лечение самостоятельно.

Активисты дерутся с сотрудниками полиции во время акции протеста, организованной альянсом «Видерсетцен» («Сопротивление») с целью воспрепятствовать созданию молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Гиссене. Полицейские стоят рядом с активистами «Видерсетцен». Полицейские уводят демонстрантку с улицы во время акции протеста. Протесты против съезда молодежного крыла АдГ.

Демонстрацию организовало Объединение немецких профсоюзов (DGB). Власти ожидают, что в протестах примут участие около 50 тыс. человек. Всего в Гиссене проживают порядка 90 тыс. человек.

Associated Press пишет, что некоторые из протестующих в Гиссене начали бросать камни в полицейских, в ответ они применили перцовые баллончики. Около 2 тыс. участников митинга заблокировали проезд по автомагистрали в городе, после чего полицейские применили водомет, поскольку протестующие проигнорировали их просьбы разойтись.