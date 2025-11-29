Начальника угрозыска из Ленобласти отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали начальнику отдела уголовного розыска ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области Илье Муралову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, чтобы улучшить показатели раскрываемости, обвиняемый принудил задержанного дать ложные показания о причастности к убийству двух человек и другим преступлениям. Потерпевшему нанесли не менее двух ударов в область туловища, в его адрес также поступали угрозы применения физического насилия.

Сотрудника полиции задержали 28 ноября и предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 27 января.

Татьяна Титаева