В Новосибирске собака включила плиту и спровоцировала взрыв в многоэтажном доме

В квартире многоэтажного дома на улице Фадеева в Новосибирске произошел взрыв. Оставшись одна дома, собака включила конфорки газовой плиты, на которой стоял баллончик с дихлофосом. От нагрева аэрозольная упаковка разгерметизировалась и взорвалась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что собака оставила следы зубов на поворотных ручках, что свидетельствует о ее причастности ко взрыву. Из-за самозатухания огня, добавили в МЧС, ущерб оказался меньше, чем мог бы быть. Площадь возгорания составила 0,1 кв. м.

Ударной волной в квартире выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, повреждена кухонная плита. Незначительно подпалены обои и кухонные гарнитуры. Животное не пострадало. Собаку нашли на балконе, где она спряталась после взрыва.