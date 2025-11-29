В Тольятти театр «Колесо» возродил свой самый известный спектакль спустя 20 лет

В репертуар тольяттинского драмтеатра «Колесо» вернулся спектакль «Ночь ошибок» (12+), который считается его самой известной постановкой. Об этом сообщают представители театра.

Ближайший показ спектакля состоится 28 декабря на большой сцене. Премьера приурочена к 85-летию со дня рождения основателя театра «Колесо» Глеба Дроздова.

Спектакль «Ночь ошибок» по пьесе Оливера Голдсмита впервые был поставлен на сцене театра в 1996 году. Режиссером-постановщиком комедии выступил Глеб Дроздов. Спектакль шел на сцене театра около десяти лет и пользовался большой популярностью у зрителей. Позже его сняли с репертуара.

Георгий Портнов