На Урале к 8 годам приговорили экс-сотрудника транспортной полиции за взятку

Сургутский городской суд приговорил бывшего оперуполномоченного Сургутского (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) линейного отдела МВД России на транспорте по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Судом было установлено, что в феврале 2020 года сотрудник полиции задержал местного жителя, который искал в Сургуте тайник с наркотиками, который ранее заказал через интернет. Не сумев дождаться, когда заказчик сам найдет наркотик, экс-оперуполномоченный отвез жителя к месту тайника, нашел его и лично положил наркотик в карман задержанного.

Помимо этого, в апреле 2020 года осужденный, находясь в отделе, получил от другого задержанного 15 тыс. руб. взятки, чтобы он уменьшил в отчете объем обнаруженных наркотиков у задержанного. За денежное вознаграждение он попросту высыпал часть наркотиков на землю.

По итогу суд назначил бывшему оперуполномоченному восемь лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. руб. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее, по результатам внутренней проверки, в мае 2020 года оперуполномоченного уволили по отрицательным основаниям за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Артем Путилов