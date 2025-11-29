Состояние девочки после нападения собак в Татарстане остается критическим

Состояние девятилетней девочки, пострадавшей от нападения стаи бездомных собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, остается критическим, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Она находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы. В пресс-службе отметили, что для лечения девочки привлечены лучшие специалисты. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Инцидент произошел накануне на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в пгт Васильево. Прокуратура начала проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности и предоставлению небезопасных услуг. Раис Татарстана Рустам Минниханов же поручил держать вопрос безнадзорных собак на особом контроле.

Влас Северин