Подозреваемого в браконьерстве поймали во время погони со стрельбой в Удмуртии

Сотрудники ГАИ открыли огонь по автомобилю «Лада Нива» во время преследования на трассе в Можгинском районе и задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ночное время инспекторы ДПС обнаружили автомобиль «Лада Нива» без регистрационных номеров. В региональное отделение поступило сообщение, что салоне могут находиться браконьеры. Сотрудники ГАИ потребовали остановить транспорт, но водитель проигнорировал указания полицейских. Началась погоня.

«В ходе погони водитель игнорировал законные требования сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства, увеличивал скорость и пытался скрыться от преследования <…> Инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия для принудительной остановки автомобиля»,— говорится в сообщении. Полицейские, предупредив водителя, произвели несколько прицельных выстрелов по колесам «Нивы».

В результате использования оружия подозреваемого удалось остановить, повредив заднее колесо автомобиля. Пострадавших нет. Водителем оказался 40–летний житель Можги.

На нарушителя ПДД возбуждено два административных дела. По факту браконьерства полицейские проводят проверку.